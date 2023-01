Rio Ferdinand sugere a contratação de Taremi ao Manchester United

Rio Ferdinand sugeriu ao Man. United a contratação de Mehdi Taremi em detrimento da do holandês Wout Weghorst, ponta-de-lança do Besiktas que tem sido apontado aos ingleses nos últimos dias. A revelação foi feita no podcast 'Vibe with Five', espaço onde o ex-central esteve a comentar a atualidade do futebol britânico."Eu atacaria um acordo com Taremi, do FC Porto", afirmou Rio Ferdinand, sustentando a ideia com o facto de no mercado de janeiro haver menos margem de manobra para arriscar e para tentar um grande negócio, como por Harry Kane, por exemplo.De referir que, apesar de ser representado desde há longos anos por Alireza Nikoomanesh, Taremi mantém relações informais com um grupo de empresários ligados à agência que tem em Rio Ferdinand um dos sócios e mentores. Trata-se da 'New Era Global Sports', sendo que no último verão já chegaram por esta via propostas ao FC Porto vindas da Premier League.