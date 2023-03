Robson marcou Paulinho Santos

Paulinho Santos é o convidado da terceira edição do programa ‘Hora dos craques’, que vai para o ar, esta noite, no Porto Canal. Num breve excerto da entrevista, publicado nas redes sociais dos dragões, o antigo médio, agora com 52 anos, revelou o nome do técnico que mais o marcou na sua extensa carreira: “ O treinador que mais me marcou mesmo foi Bobby Robson.”

Em 316 jogos pelo FC Porto, onde foi campeão por sete vezes, Paulinho Santos também foi treinado, entre outros, por António Oliveira, Fernando Santos e José Mourinho. O episódio, de resto, contará ainda com a participação, à distância, de Lucho González.