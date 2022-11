Rodolfo Reis recorda Fernando Gomes: «Somou títulos atrás de títulos e foi sempre humilde»

Rodolfo Reis dividiu o balneário do FC Porto com Fernando Gomes, que morreu ontem aos 66 anos, e está na Igreja das Antas para acompanhar as cerimónias fúnebres e prestar a última homenagem ao antigo avançado."É muito, muito triste. O Gomes era uma pessoa ímpar, diferente de todos os outros, sem vaidades, sem aquelas porcarias que normalmente as estrelas têm. É uma perda muito grande para o futebol português, é dia muito triste. Para o futebol nacional e acima de tudo para o FC Porto, ele conviveu comigo muitos anos. O Gomes é Porto, tudo nele era Porto, além do grande jogador era o amor que tinha pelo clube, sem dúvida", começou por dizer aos jornalistas."Era uma pessoa extraordinária, há pouco até fui um bocado rude, mas a realidade é essa. Há jogadores no futebol que estando no máximo do estrelato têm a mania de serem diferentes dos outros e distanciam-se. O Gomes não, foi bibota, campeão, somou títulos atrás de títulos e sempre foi humilde e correto com todas as pessoas. E isso ainda nos deixa com mais tristeza", acrescentou Rodolfo Reis."Para mim é o maior vulto como jogador da história do FC Porto. Era portista desde os dedos dos pés à ponta dos cabelos. O FC Porto deve muito ao Fernando Gomes, ele merece ser talvez a figura máxima como jogador do FC Porto", disse ainda, já à Sport TV.