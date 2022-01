Rodolfo Reis sobre possível saída de Díaz para o Liverpool: «Por 70M€ o FC Porto não pode dizer que não»

Rodolfo Reis comentou esta quinta-feira, em declarações à 'Antena 1', a possibilidade de o Liverpool avançar com cerca de 72 milhões de euros para levar Luis Díaz já neste mercado de transferências de inverno. Na opinião do antigo capitão do FC Porto, a saída do internacional colombiano deixaria os dragões desfalcados até ao final da temporada até porque Sérgio Conceição "não tem mais nenhum jogador, absolutamente mais nenhum, com as características do Luis Díaz".





"[Perderia] A sua arma número um. Ninguém compreenderia a minha resposta se dissesse que continuaria tudo igual. Não, não continua. O FC Porto perde potencialidades, disso não há dúvidas absolutamente nenhumas. O FC Porto continua a ser candidato e vai lutar até ao fim pelo título. Agora que perde alguma força, perde. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. O FC Porto é uma equipa com Luis Díaz e será outra sem o Luis Díaz. É um jogador que, num ou noutro jogo [em que o FC Porto] esteja mais atrapalhado porque o adversário está a defender melhor ou porque as coisas não correm bem, é capaz de correr 30 metros e fazer coisas diferentes que dão em golo. O FC Porto não tem mais nenhum jogador, absolutamente mais nenhum, com as características do Luis Díaz", começou por dizer.

A imprensa britânica, mais concretamente o jornal 'The Sun', avançou na quarta-feira com a informação de que os reds estariam dispostos a fazer uma proposta um pouco acima dos 70 milhões de euros, um valor que Rodolfo Reis considera apetecível e ao qual o FC Porto não deveria "dizer que não".

"Luis Díaz é neste momento apetecível para qualquer clube e é lógico, por aquilo que sabemos, que o Liverpool vai ficar sem alguns jogadores por causa da CAN e então anda a procura de substitutos. Tem dinheiro e quem o tem pode fazer aquilo que quer. Penso que se a proposta for de 70 milhões de euros o FC Porto não pode dizer que não. Mas vai desfalcar e muito, na minha opinião, o FC Porto, mas o clube está com grandes dificuldades financeiras, não só o FC Porto mas qualquer clube português, e, sinceramente, se for verdade esta proposta eu penso que o FC Porto não pode dizer que não", atirou.

Longe dos holofotes do clássico por ter testado positivo à Covid-19 dias antes do encontro, Luis Díaz viu Pepê rendê-lo no onze inicial apresentado por Sérgio Conceição, com o extremo brasileiro a dar uma boa resposta - marcou um dos três golos portistas. Rodolfo Reis considera que o ex-Grémio pode mesmo ser o substituto do colombiano, caso o 'cafetero' saia.



"Penso que deu uma resposta boa no último jogo quando o substituiu [a Luis Díaz, no clássico com o Benfica]. É um jogador que veio com uma credencial muito alta e que por isto ou por aquilo não se tem imposto. Tem jogadores de grande categoria à sua frente, neste caso o Díaz, e ele não tem tido a oportunidade de ser titular. Pode ser que ele o substitua, apesar de ser completamente diferente, mas também com classe", assumiu.



Já sobre o interesse da Roma de Mourinho em levar Sérgio Oliveira, o antigo capitão dos azuis e brancos considera que a saída do internacional português poderá ser benéfica para ambas as partes, tanto para o FC Porto, como para o jogador.

"Sérgio Oliveira está um bocadinho na sombra, continuando assim vai continuar na sombra. Este poderia ser o momento certo para o Sérgio Oliveira sair e voltar a jogar que é, portanto, aquilo que ele mais quer. É um jogador com a idade dele e com o patamar que já atingiu não é bom ser suplente, não é bom mesmo. Talvez fosse um passo bom para ele e para o FC Porto. A sair do clube, tem de sair a bem e tem de continuar a ser respeitado e amado pelos adeptos do FC Porto", terminou.