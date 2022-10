Rodrigo Conceição a contas com uma contusão na coxa direita

Após ter chocado com um adversário à passagem do minuto 39 no jogo com o Anadia , Rodrigo Conceição teve de ser substituído ao intervalo, dando lugar a Manafá. Perante isto, o FC Porto já esclareceu a lesão do jovem lateral.De acordo com os dragões, o camisola 74 sofreu uma contusão na coxa direita, num cenário que o levará a ser reavaliado nesta segunda-feira, aquando do regresso da equipa aos trabalhos. Este foi o quinto jogo de Rodrigo Conceição pela equipa principal do FC Porto na presente temporada.