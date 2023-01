Rodrigo Conceição abraça Jorge Costa no final do jogo

Era grande a expectativa para ver como seria o reencontro entre Sérgio Conceição e Jorge Costa, depois do mal-entendido que se registou entre ambos. Pelo que foi dado a entender à vista de todos, a situação terá ficado normalizada entre os dois companheiros de longa data.

Depois do momento antes do início jogo, com Jorge Costa a deslocar-se até junto do banco do FC Porto para dar um abraço a Conceição, após o apito final de Rui Costa foi a vez de Rodrigo Conceição, filho do técnico do FC Porto, acercar-se do banco do Ac. Viseu para dar um abraço a Jorge Costa, com quem esteve à conversa alguns instantes.

O cumprimento entre Sérgio Conceição e Jorge Costa antes do FC Porto-Ac. Viseu