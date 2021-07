Rodrigo Conceição bem encaminhado para o Moreirense

Rodrigo Conceição está bem encaminhado para reforçar o Moreirense por empréstimo do FC Porto, apurou Record.





O jovem lateral, de 21 anos, vinha a realizar pré-temporada com a equipa principal dos dragões, mas já não seguiu para o estágio no Algarve, esta quarta-feira. Esta manhã, nem sequer defrontou a futura equipa, no ensaio à porta fechada no Olival.Confirmando-se o acordo, Rodrigo vai estrear-se no primeiro escalão do futebol português, sendo que, na 2.ª Liga, já conta com uma vasta experiência, traduzida em 54 jogos e quatro golos, divididos pelas equipas B de FC Porto (30) e Benfica (24).