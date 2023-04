Rodrigo Conceição, David Carmo, Gonçalo Borges e Veron titulares no FC Porto B

O FC Porto B está a medir forças com o Feirense, em jogo da Liga Sabseg, e o conjunto de António Folha contra com quatro reforços de peso oriundos da equipa principal no onze: Rodrigo Conceição, David Carmo, Gonçalo Borges e Veron.O lateral-direito esteve no banco este sábado à noite, no encontro da equipa principal diante do Santa Clara, no qual Gonçalo Borges foi lançado aos 89'. Veron e David Carmo nem chegaram a estar na ficha de jogo do FC Porto-Santa Clara.