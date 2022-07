A onda de choque provocada pela saída de Francisco Conceição rumo ao Ajax, adiantada em primeira mão por Record, levou Rodrigo Conceição, também jogador do FC Porto, a recorrer às redes sociais para manifestar todo o apoio ao irmão.Numa 'story' publicada no Instagram, o lateral-direito colocou uma fotografia com o extremo com a mensagem "Juntos".