Rodrigo Conceição: «Depois do 2-1 só existiu FC Porto»

Rodrigo Conceição deu voz à satisfação do plantel do FC Porto no final do jogo com o Famalicão, que culminou na passagem dos dragões à final da Taça."Foi-me pedido para ganhar o jogo. O Famalicão tem uma grande equipa, mas há que realçar a atitude da equipa. Depois do 2-1 só existiu FC Porto, fomos à procura da vitória e acabamos por conseguir. A equipa sentiu-se um bocadinho cansada, mas o que podemos destacar é que nunca desistimos, depois do 2-1 não existiu Famalicão. Golo do Otávio? Foi um espetáculo, foi das primeiras vezes que vivi toda esta emoção no estádio e foi um momento único. O grupo está forte e unido, temos a Taça para ganhar e o campeonato para tentar até ao fim", referiu ao Porto Canal.