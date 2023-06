Rodrigo Conceição: «Futuro de Sérgio Conceição? Desde que não vá a pé para o treino está tudo bem»

Rodrigo Conceição falou sobre o facto de ser filho do seu treinador, numa situação que, garante, todos sabem gerir da melhor forma."Dentro do clube as pessoas sabem separar bem as águas, os media já não sabem separar tão bem as coisas. Eu e o míster sempre tivemos uma relação profissional no Olival, ainda que se sofra um bocadinho mais. Quero ganhar tanto como ele. Futuro do treinador Sérgio Conceição? Desde que não vá a pé para o treino está tudo bem, de resto não posso dizer [risos]. Em casa tentamos não pensar em futebol", vincou.O lateral mostrou-se ainda feliz com a conquista da Taça: "O FC Porto está sempre à procura de títulos, queremos vencer todas as competições em que estamos inseridos. Três títulos em quatro é um registo pelo qual temos de dar os parabéns a estes adeptos e a este clube, que tudo fez para vencer o campeonato".