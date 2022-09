Rodrigo Conceição integrado no regresso dos dragões ao Olival

Após as folgas do fim de semana, o FC Porto voltou esta segunda-feira aos trabalhos no Olival e Rodrigo Conceição já esteve presente, após ter estado ao serviço dos sub-21 portugueses.Ainda com cinco internacionais ausentes, Sérgio Conceição voltou a chamar Bernardo Folha e Samba Koné, da equipa B, ao apronto. Pepe e Otávio, ambos em tratamento, continuam indisponíveis.O plantel volta a trabalhar amanhã, pelas 10h30, tendo em vista a partida de sexta-feira frente ao Sp. Braga.