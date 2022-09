Rodrigo Conceição recebeu mensagem 'muito insultuosa' antes do ataque ao carro

Rodrigo Conceição recebeu uma mensagem "muito, muito insultuosa" minutos antes do ataque ao carro onde seguia na companhia da mãe e de outros elementos da família de Sérgio Conceição. A revelação foi feita por Francisco J. Marques no programa 'Universo Porto da Bancada', do Porto Canal."Foi um ato selvagem, cobarde. Agredir com pedras a viatura onde vai a esposa e os filhos do treinador é absolutamente inconcebível. A esposa de imediato apresentou queixa, mas as autoridades não a trataram com a devida atenção. Estamos a prestar todo o apoio ao Sérgio Conceição, entretanto já se apuraram algumas coisas. Pouco tempo antes das pedras serem arremessadas contra o carro, minutos antes, o Rodrigo Conceição recebeu uma mensagem ofensiva e muito, muito insultuosa de alguém que estaria no estádio. Percebe-se quem é, já foi entregue às autoridades, a polícia já tem a informação. Não sabemos se é essa pessoa que comete a agressão, mas há imagens que já foram cedidas às autoridades em que se vê a pessoa que faz isso. Mais tarde ou mais cedo vai ser possível com certeza a polícia identificar o autor", referiu o diretor de comunicação do FC Porto, garantindo ainda que se o autor for descoberto e for sócio do clube será expulso."Se forem sócias serão alvo de processos disciplinares com vista à expulsão, de acordo com o regulamento do clube. Este tipo de atos não são aceitáveis na grande família portista. As pessoas não podem usar a violência de forma inesperada, já fora do estádio. É absolutamente inaceitável, uma selvajaria terrível com que o FC Porto não pactuará nunca", vincou.