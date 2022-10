Rodrigo Conceição: «Só no nosso máximo é que podíamos sair de Portimão com os três pontos»

Titular no triunfo do FC Porto sobre o Portimonense por 2-0, Rodrigo Conceição enalteceu a "grande vitória" dos dragões diante de um oponente que considera ter uma "grande equipa"."Foi uma grande vitória frente a um adversário muito difícil. O Portimonense tem vindo a mostrar que tem uma grande equipa e tivemos de estar no nosso máximo para ganhar. Só no máximo é que podíamos sair com os três pontos e quanto mais cedo marcássemos melhor e foi isso que acontecer", disse o lateral à Sport TV, falando depois de nova titularidade: "A equipa está bem, eu acabo por estar bem. Todos têm ajudado imenso e creio que tenho contribuído para isso também. Todos os jogos são importantes. Agora segue-se o Bayer Leverkusen a quem temos de ganhar também."Já Pepê voltou a marcar e foi eleito o Homem do Jogo para a Sport TV: "Fico feliz pelo trabalho desenvolvido pela equipa hoje. Agora é manter o foco no trabalho e continuar a lutar pelo nosso objetivo."