Rodrigo Huescas apontado à equipa B do FC Porto

O FC Porto estará interessado em garantir Rodrigo Huescas para a equipa B. O extremo, de 18 anos, considerado uma das maiores promessas do México, foi apontado pela imprensa local aos dragões, podendo integrar a equipa de António Folha. Em final de contrato com o Cruz Azul, que continua interessado em garantir a continuidade do jogador, Huescas pode chegar ao Porto numa manobra mais facilitada. No currículo, Huescas tem a conquista de uma Liga Clausura e é internacional sub-20.