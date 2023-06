Rodrigo Mora assina contrato profissional com o FC Porto: «Quero vencer a Champions»

? Rodrigo Mora assina contrato profissional

? Médio ofensivo 16 anos Sub-17

"É um dia muito importante para mim pois este é um passo muito grande na minha carreira"#FCPortoSub17 #MarcaPorto pic.twitter.com/oRWxBn1Ajo — FC Porto (@FCPorto) June 2, 2023

Com 15 anos, 8 meses e 10 dias, no passado dia 15 de janeiro, tornou-se no jogador mais jovem de sempre a atuar nas ligas profissionais do futebol português, no caso pelo FC Porto B e frente ao Tondela. Agora, já com 16 anos, Rodrigo Mora assinou contrato profissional com os dragões e voltou a elevar a fasquia."Quero chegar à equipa A e vencer a Champions", afirmou o jovem avançado em declarações à comunicação do FC Porto.Esta época, além do tal jogo na 2.ª Liga, Rodrigo Mora soma ainda 30 jogos pela equipa sub-17 do FC Porto, com 14 golos e 11 assistências. "Um jogador que jogou no FC Porto e do qual gostei muito foi o Deco. No atual plantel, gosto muito do Otávio. São dois génios", considerou ainda o avançado que conta 15 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal.Sobre o contrato profissional, rematou: "É um dia muito importante para mim pois este é um passo muito grande na minha carreira. Agora é continuar a trabalhar para um dia chegar à equipa A."