Rodrigo Mora fez história, este domingo, ao tornar-se no jogador mais jovem de sempre a atuar na Liga Sabseg. O avançado do FC Porto, que entrou em campo com 15 anos, oito meses e 10 dias, disputou os primeiros minutos pela equipa B dos dragões ao entrar já no período de compensação frente ao Tondela e, no final do jogo, agradeceu aos azuis e brancos pela oportunidade."Quero agradecer ao FC Porto por ter confiado em mim e por me meter a jogar. Agradecer à minha família e aos meus companheiros, e agora espero continuar a jogar e a ganhar seja onde for. Vamos continuar", disse aos meios do clube.O encontro, recorde-se, terminou empatado a um golo