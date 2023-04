Rodrigo Morais assina contrato de formação com o FC Porto

O FC Porto anunciou, na manhã desta quinta-feira, que o defesa-central, Rodrigo Morais, assinou o primeiro contrato de formação com o clube, aos 14 anos."Pepe e Fábio Cardoso são as minhas referências no FC Porto. Jogam na minha posição e, quando olho para eles, imagino-me no lugar deles, pois o meu objetivo é chegar à equipa principal", afirmou o jovem defesa, em declarações à comunicação portista.Rodrigo Morais chegou ao FC Porto em 2021, proveniente do CB Estarreja, e já soma 10 jogos pela equipa de sub-14 e um pela sub-17 na época em curso. "Comecei aos quatro anos e meio no RD Águeda, o clube da minha terra. Aos 12 anos cheguei ao FC Porto e sou muito feliz aqui. Senti um orgulho muito grande quando o FC Porto apostou em mim", afirmou o defesa, concluindo, de seguida, sobre a renovação."Sinto-me muito feliz por esta renovação. É sinal que tenho trabalhado bem e que as pessoas do clube confiam em mim. Esta renovação dá-me mais responsabilidade", rematou.