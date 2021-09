Rodrigo Valente despede-se do FC Porto: «No livro da minha vida ainda virão páginas de azul e branco»

Rodrigo Valente utilizou as redes sociais para dizer 'até já' ao clube que serviu desde 2010, quando tinha 9 anos. O médio, agora com 20, deixou o FC Porto e assinou pelo Estoril, até 2024, mas os dragões continuam a ter 50 por cento dos seus direitos económicos.





"Hoje apenas saio enquanto profissional, muita da minha vida se manterá ligada a este clube. A história nunca poderá ser apagada. No livro da minha vida ainda virão páginas de azul e branco", assegurou Rodrigo Valente, no sentido texto que escreveu no Instagram.No mesmo espaço, falou ainda de um sonho realizado no Estádio do Dragão, quando foi a jogo no último particular da pré-época portista, frente ao Lyon."Da arquibancada via os jogos do meu clube. Pela mão dos meus avós entrava no estádio e dizia: "Um dia vou cá jogar." E no dia 31 de julho de 2021 posso dizer que cumpri o meu sonho de infância. Jogar com a camisola do Porto neste lindo estádio", prosseguiu.Para terminar com agradecimentos a todos os que com ele se cruzaram no clube azul e branco. "Levo em mim o escudo da cidade", rematou.