Roma perguntou por Mbemba mas o valor do salário assustou

Nome nuovo per la difesa: l' #ASRoma ha preso informazioni per Chancel #Mbemba, difensore (1994) in uscita dal #Porto a parametro zero. Richiesta esagerata del congolese (3 milioni), i giallorossi hanno preso tempo. @Teleradiostereo pic.twitter.com/6iAjs2M2RE — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) June 2, 2022

Em final de contrato com o FC Porto e livre para assinar por outro clube, Mbemba foi esta quinta-feira apontado como possível reforço da Roma de José Mourinho. De acordo com as informações avançadas pela 'TeleRadioStereo', o emblema da capital italiana perguntou pelas condições para assinar com o internacional congolês, mas os valores pedidos foram considerados demasiado elevados.Tudo indica que Mbemba está a exigir um salário na ordem dos 3 milhões de euros por época, ao qual terá de se juntar o natural prémio de assinatura para um jogador que nesta altura tem o passe na mão. A Roma terá pedido tempo aos representantes do central para decidir se avança ou não com uma proposta.