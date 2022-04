Roma quer desconto de 3 milhões para avançar para a compra do passe de Sérgio Oliveira

Os primeiros meses de Sérgio Oliveira na Roma já permitiram ao médio português mostrar o suficiente para convencer a Roma a avançar para a sua contratação em definitivo, porém, não pelo preço estabelecido aquando do empréstimo. Segundo informou a Gazzetta dello Sport, os responsáveis romanos querem chegar a um entendimento com o FC Porto para baixar o valor da opção de compra, que ficou cifrada nos 13 milhões de euros.

Por considerarem a cláusula existente elevada num cenário de pagamento a pronto, os dirigentes do emblema italiano tentarão convencer os dragões a abrir mão do jogador por um valor inferior, a rondar os 10 milhões de euros. Ou seja, com um desconto de, no mínimo, três milhões de euros. No entanto, se tal não for possível e o valor pretendido for mesmo 13 milhões de euros, avançarão com um pedido para poderem pagar o jogador de forma diferente, idealmente num prazo mais alargado, provavelmente a dois anos. Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, está neste momento encarregue deste dossiê.

Sérgio Oliveira, recorde-se, foi emprestado pelos dragões à Roma em janeiro último. Até ao momento, o médio realizou um total de 12 encontros pela formação comandada por José Mourinho, nos quais registou três golos e uma assistência.