Romário Baró foi emprestado ao Estoril e já reagiu: "Até breve, FC Porto"

Romário Baró foi um dos jogadores colocados pelo FC Porto no último dia de mercado, tendo sido emprestado ao Estoril, não sem antes prolongar a ligação aos dragões até 2026. Esta quarta-feira, o jovem médio, de 21 anos, reagiu pela primeira vez a esta mudança.





"Até breve, FC Porto", escreveu Baró nas histórias do Instagram, a acompanhar uma fotografia sua com o equipamento dos azuis e brancos. O internacional jovem português, recorde-se, está no FC Porto desde 2014. Antes, começou a dar os primeiros pontapés na bola em 2011/12, no At. Povoense, sendo que nas duas épocas seguintes representou os escalões de formação do Sporting.