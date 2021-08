Romário Baró renova com o FC Porto até 2026 antes de ser cedido ao Estoril

Tal como fez com Diogo Leite, antes de este rumar ao Sp. Braga a título de cedência, o FC Porto renovou também contrato com Romário Baró, médio que está prestes a ser confirmado como reforço do Estoril por empréstimo dos dragões.





Os dragões firmaram um novo acordo com o jogador, sendo este válido até 2026, sabe. Quer isto dizer que, dado que o anterior contrato terminava em 2023 as partes alargaram o vínculo que ligava as partes por mais três anos.