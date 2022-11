Rosa Mota e o amigo Fernando Gomes com quem partilhou... o palco: «Ele ficará no coração de todos nós»

Rosa Mota, campeã olímpica da maratona nos Jogos de Seoul, em 1988, chegou há pouco à Igreja das Antas para o último adeus a Fernando Gomes, alguém com quem partilhou um palco histórico da cidade do Porto. E a explicação é simples."É uma perda grande. Só espero que os jovens e geração nova tenham aprendido e continuem a aprender com o que o Fernando fez de bom, teve sempre muita ética e foi sempre amigo. A mais recente memória foi com o nosso vereador da CM Porto, que infelizmente já faleceu, que fez uma peça de teatro para me homenagear e tive de escolher uma pessoa para emparelhar. Escolhi o Fernando, ele disse que sim e estivemos os dois no palco do Rivoli. Obrigado ao Fernando por tudo o que fez, ele ficará no coração de todos nós", afirmou Rosa Mota, ao Porto Canal.