Rúben Neves assume desejo de voltar ao FC Porto: «É algo que quero muito que aconteça»

Rúben Neves deixou o FC Porto em 2017 para envergar as cores do Wolverhampton, em Inglaterra. O médio português, agora com 25 anos, não escondeu a ambição de voltar ao "clube do coração". Só não sabe quando acontecerá."É algo que quero muito que aconteça. É impossível falar de timings. No futebol não sabemos o dia de amanhã e o que poderá acontecer. É algo que quero, definitivamente, que aconteça. Espero estar nas minhas melhores condições. Espero que ainda me queiram também (risos). Quero voltar a com a sensação de poder ajudar e não voltar para acabar a carreira. Quero voltar com a sensação de que posso ajudar ainda o clube e que posso ganhar títulos e ser importante. Quanto à idade [em que voltarei], isso não sei. Não sei como vou estar daqui a uns anos. Uma das coisas que me faltaram nos meus três anos no FC Porto foram os títulos. É um dos meus objetivos de carreira", vincou em declarações ao Canal 11.Rúben Neves estreou-se na equipa principal em 2017, com apenas 17 anos, e cumpriu três épocas nos azuis e brancos sem qualquer troféu conquistado.Já sobre a seleção, o médio, de 25 anos, garantiu que "não somos favoritos mas somos grandes candidatos" a ganhar o Mundial. "Basta olhar para a qualidade da nossa Seleção para ver isso. Basta olhar para a quantidade de jogadores de qualidade que temos para perceber que temos uma responsabilidade grande", assumiu.