Rúben Neves recordou jogo especial pelo FC Porto

Rúben Neves, atual jogador do Wolverhampton, fez questão de deixar uma mensagem ao plantel e aos adeptos do FC Porto antes da partida de ontem.





“Estou a passar aqui para relembrar um dos momentos mais felizes da minha carreira. Foi precisamente contra o Lille que me estreei na Champions League, no clube do meu coração. Um jogo que jamais esquecerei e em que vencemos - que é o mais importante”, disse o médio, ao Porto Canal.

Noutro âmbito, Jocelyn Gourvennec, treinador do Lille, deixou muitos elogios ao FC Porto após a partida: “Gosto muito da forma de treinar do Sérgio Conceição, o FC Porto tem uma equipa muito técnica e física”.