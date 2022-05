Rúben Semedo com o futuro em aberto e um coração azul: «Vamos por mais»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruben semedo (@r.semedo35__oficial)

Enquanto espera por luz verde para saber se vai ou não continuar no FC Porto na próxima época, Rúben Semedo dirigiu-se aos colegas e adeptos portistas com uma publicação nas redes sociais. E a última frase deixou claras indicações de que a continuidade no Dragão é a sua vontade."Uma época de altos e baixos mas que terminou da melhor maneira possível… Incrível tudo o que vivi de azul e branco. Obrigado a todos por me terem recebido de uma forma tão especial, e me terem abraçado da maneira absolutamente inacreditável que o fizeram", escreveu o central na sua conta de Instagram, terminando a publicação com a frase "vamos por mais" e acompanhando-a com um coração azul.De recordar que o FC Porto tem até à próxima terça-feira, dia 31 de maio, para acionar a cláusula de opção de compra de Rúben Semedo junto do Olympiacos, por 5,5 milhões de euros, valor ao qual será descontado os 350 mil euros acordados, em janeiro, pelo empréstimo do defesa-central, de 28 anos.