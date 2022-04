Rúben Semedo e Fernando Andrade vão a jogo pelo FC Porto... B

11 inicial Ricardo Silva, Rúben Semedo, Fernando Andrade, Namaso Loader, João Marcelo, Samba Koné, João Mendes, Mor Ndiaye, Gonçalo Borges, Rodrigo Ferreira e Bernardo Folha — FC Porto (@FCPorto) April 4, 2022

Rúben Semedo e Fernando Andrade fazem parte do onze do FC Porto B escolhido por António Folha que vai defrontar o Varzim na tarde desta segunda-feira, em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga Sabseg. Isto num dia em que a equipa principal também joga, horas depois com o Santa Clara, e que significa, naturalmente que vão ficar fora das opções de Sérgio Conceição.O central e o extremo foram inscritos em janeiro e, por motivos diferentes, têm tido poucas oportunidades no FC Porto, sendo que Fernando Andrade ainda nem sequer se estreou. Um facto que motivou um pedido a Sérgio Conceição, que o treinador fez questão de comenta r na última conferência de imprensa.No onze do FC Porto está ainda Gonçalo Borges, ele que também tem sido presença habitual nos treinos da equipa principal.