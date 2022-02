Rúben Semedo e Galeno já trabalharam com o grupo

Rúben Semedo e Galeno já estiveram às ordens de Sérgio Conceição no treino desta manhã, no Olival. Os dois reforços contratados na reta final do mercado conheceram os cantos à casa e alargaram as opções do técnico do FC Porto para o jogo do próximo domingo, em Arouca.O primeiro treino de preparação para o encontro da 21.ª jornada do campeonato não contou com as presenças de Mateus Uribe, Mehdi Taremi e Stephen Eustáquio, que estão ao serviço das respetivas seleções, bem como de Wilson Manafá, que recupera de lesão.Gonçalo Borges, extremo da equipa B, trabalhou com o plantel principal.Os dragões voltam a treinar amanhã, às 10h30, no Olival.