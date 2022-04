Rúben Semedo expulso após o final do Varzim-FC Porto B

De regresso aos compromissos da equipa secundária dos Dragões, Rúben Semedo foi expulso já depois do apito final do árbitro Iancu Vasilica no embate que terminou com a vitória do Varzim, por 2-1, na receção ao FC Porto B.As imagens da transmissão televisiva não captaram o momento da expulsão, tendo apenas mostrado o central portista a dirigir-se em direção ao centro do relvado onde se encontrava a equipa de arbitragem.