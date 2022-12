Rúben Semedo: «Não saí triste do FC Porto, saí desiludido»

Rúben Semedo lamentou, em declarações à Antena 1, o pouco tempo de jogo que teve no FC Porto, para além de ter falado sobre a sua experiência no Al-Duhail, do Qatar, e de ter feito o seu prognóstico para Portugal no Mundial."[No FC Porto] Não joguei nem como eu esperava nem como as pessoas esperavam. Vocês já me viram a jogar em outras situações. Não perco muito tempo a pensar no porquê. Não saí triste, saí desiludido. Mas isso não me compete a mim, a mim compete-me treinar e estar preparado. As decisões toma o treinador", referiu o central, que agora está ao serviço do Al-Duhail, do Qatar."Mais importante do que o clube ou do que o país é jogar, e aqui encontrei um clube jovem e um presidente e um treinador com uma ambição que também partilho. Foi tudo mais fácil. Quando se joga e ganha, as coisas saem naturalmente", explicou.Questionado acerca das possibilidades de Portugal no Mundial, Rúben Semedo garantiu que a equipa das quinas tem qualidade para chegar à final e deixou muitos elogios a Pepe."Temos um plantel com muita qualidade, todos têm oportunidade de jogar. Acho que a equipa esteve muito bem em todos os jogos exceto contra a Coreia, mas já tínhamos na cabeça que estávamos apurados e são coisas que podem acontecer. O plantel está preparado para dar uma boa resposta e para chegar até à final e ganhar. Pepe? Até me esqueço da idade que tem. Não temos de olhar para a idade mas sim para o que ele joga, acho que está numa excelente forma e se Deus quiser vai ajudar Portugal a chegar à final", rematou.