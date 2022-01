Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fa´bio Cardoso (@fcardoso6)

Uma publicação de Fábio Cardoso, na rede social Instagram, alusiva ao triunfo do FC Porto sobre o Estoril por 3-2, este sábado, motivou uma resposta de Rúben Semedo.O central do FC Porto escreveu: "Acreditar, sempre, até ao fim". E, pouco depois, o alvo dos dragões para reforçar o eixo da defesa, já neste mercado de inverno, comentou com emojis de fogo e vénias. Fábio Cardoso não deixou o ainda jogador do Olympiacos sem resposta: "Juntos, irmão".Claro que não faltou quem aproveitasse a troca de mensagens entre os centrais para deixar um pedido a Rúben Semedo: "Assina logo, estamos todos à tua espera".