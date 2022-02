Rúben Semedo une antigos dragões, companheiros, rivais... e o detalhe dos 'corações'

«Tive outras propostas, até de clubes portugueses»: Rúben Semedo referia-se ao... Benfica «Tive outras propostas, até de clubes portugueses»: Rúben Semedo referia-se ao... Benfica

Depois da oficialização na noite de segunda-feira, Rúben Semedo assinalou a sua chegada ao FC Porto nas redes sociais com uma mensagem. Para lá do conteúdo, saltou à vista o apoio generalizado ao central, de 27 anos, nesta sua nova aventura, porventura a mais decisiva da sua carreira."Muito feliz por estar nesta grande instituição que é o FC Porto, ansioso por começar e que juntos tenhamos muitas alegrias. Obrigado a todos pelo enorme carrinho que tenho recebido", escreveu o defesa, pontuando as frases com dois corações azuis e a hashtag '#Fénix'.A caixa de comentários da publicação foi inundada por antigos companheiros e rivais, tal como novos colegas de equipa. A interação mais inusitada e que de resto mereceu a aprovação bem humorada de alguns adeptos portistas, passou pela resposta a Oleg Reabciuk, seu antigo companheiro no Olympiacos, que comentou com um emoji de coração vermelho. "É este o coração, mano", replicou Semedo, adicionando um coração, sim... mas azul.Também mostraram o seu carinho e apoio a Rúben Semedo os antigos portistas Danilo Pereira, Gonçalo Paciência; igualmente Rafael Leão, Tiago Djaló, Umaro Candé e Renato Sanches; ex-companheiros na Grécia como o argelino Soudani; além do antigo internacional português de futsal, Ricardinho.