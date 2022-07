Rúben Semedo vestiu-se à FC Porto para jogar futsal com os amigos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruben semedo (@r.semedo35__oficial)

Rúben Semedo continua com o futuro indefinido e, enquanto não resolve as coisas, vai treinando... vestido à FC Porto. O central partilhou um vídeo e algumas fotografias na sua página de Instagram de um jogo de futsal com os amigos, onde surgiu totalmente equipado com as cores dos dragões.De recordar que Rúben Semedo esteve cedido pelo Olympiacos ao FC Porto na segunda metade de 2021/22, tendo sagrado-se campeão nacional. No entanto, os portistas optaram por não ativar a cláusula de compra.