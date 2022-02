Rui Cerqueira reage às acusações do Sporting: «Não correspondem à verdade»

O diretor de imprensa do FC Porto, Rui Cerqueira, reagiu este domingo, na rede social Instagram, às acusações que lhe foram dirigidas pelo Sporting, através de comunicado, na sequência da zaragata que se seguiu à conferência de imprensa de Frederico Varandas, no Estádio do Dragão.

Num texto com seis pontos, o responsável portista refere que as acusações que lhe são imputadas "não correspondem à verdade" e promete agir judicialmente, lamentando ainda os ataques que têm sido feitos à sua família.





Recorde-se que, no comunicado do Sporting, relativamente ao diretor de imprensa do FC Porto, podia ler-se: "Neste contexto, Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga. Apesar da presença da polícia no local, o aparelho e os documentos não foram encontrados."Leia o comunicado na íntegra:"Face às torpes e falsas acusações que têm sido feitas nas últimas horas, iniciadas pelo Sporting Clube de Portugal e amplificadas por comentadores em diferentes órgãos de comunicação social, pela primeira vez na minha já longa carreira profissional, vejo-me obrigado a vir a público para informar o seguinte:1. Não correspondem à verdade os factos que me são imputados no comunicado do Sporting Clube do Portugal;2. A minha honra e dignidade estão colocadas em causa pelas referidas acusações, propaladas pela comunicação social;3. Acresce que este conjunto de imputações falsas está também a causar danos graves, designadamente à minha Família, que merece respeito e proteção, e que não deveria ser sujeita aos ataques pessoais que lhe têm sido dirigidos nas últimas horas;4. Não me resta, pois, alternativa que não a de, pela primeira vez e em nome pessoal, tomar uma atitude que nunca pensei ter de vir a tomar;5. Sou assim forçado a desencadear processos judiciais contra aqueles que me imputam factos que bem sabem não corresponderem à verdade;6. À justiça caberá esclarecer cabalmente toda esta 'estória'."