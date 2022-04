Rui Moreira diz que presidência do FC Porto é "tema tabu": «Enquanto Pinto da Costa tiver vontade...»

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, considerou "tema tabu" uma eventual candidatura à liderança do FC Porto enquanto Pinto da Costa liderar os destinos do clube azul e branco."Enquanto o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, que, aliás, celebra este ano 40 anos de mandato, for vivo e tiver vontade de ser presidente do meu clube, é um assunto do qual não falarei por uma questão de respeito", afirmou o autarca numa entrevista à TSF e Diário de Notícias.