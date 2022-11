Rui Moreira: «Expulsão de Sérgio Conceição? Não vi»

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, revelou não ter assistido ao jogo Mafra-FC Porto e, como tal, não viu a expulsão de Sérgio Conceição e toda a polémica que se seguiu.Em declarações proferidas à margem da III Gala Solidária Fundação Infantil Ronald McDonald, o vice-presidente do Conselho Superior do FC Porto explicou que não teve oportunidade de assistir ao encontro por estar numa reunião de trabalho em Lisboa, nem tão pouco se inteirou posteriormente do que aconteceu na eliminatória da Taça de Portugal realizada em Mafra."Não vi. É público e notório, a comunicação social sabe que tive de ir a Lisboa falar com a senhor ministra, Ana Abrunhosa. Não sei, mas também não iria comentar aqui, muito menos como presidente da Câmara, que é nessa qualidade que aqui estou. Mas, de facto, não vi", explicou o autarca do Porto, escusando-se a comentar qualquer tema relacionado com o FC Porto ou com futebol em geral, não obstante a insistência da comunicação social.Sérgio Conceição, que tinha prevista a presença no evento, que teve lugar no Palácio da Bolsa, no Porto, acabou por não comparecer, tendo justificado a ausência junto da organização.