Rui Moreira: «Numa eleição entre Pinto da Costa e Villas-Boas, votarei em Pinto da Costa»

Rui Moreira garante que votaria Pinto da Costa num cenário de eleições no FC Porto com o atual presidente e André Villas-Boas como candidatos. O antigo treinador dos dragões já manifestou intenção de avançar e o próximo sufrágio vai ter lugar daqui a dois anos."Se amanhã houver uma eleição entre o Jorge Nuno Pinto da Costa e o André Villas-Boas, votarei em Jorge Nuno Pinto da Costa. Enquanto Jorge Nuno – e eu tenho imenso apreço e amizade pelo André –, estiver capaz de governar o FC Porto, e ele saberá melhor do que ninguém porque gosta muito do clube, não vejo que me deva pronunciar sobre essa matéria. É mesmo um tabu e peço que respeitem esse tabu", afirmou o presidente da Câmara Municipal do Porto, numa entrevista conjunta à 'Rádio Renascença' e jornal 'Público', destacando a "gratidão" que tem pelo histórico líder portista e frisando que uma eventual candidatura sua à liderança do clube "neste momento não é uma situação que se coloque".Ainda assim, Rui Moreira não vê problema se Villas-Boas avançar com uma lista: "Ele tem toda a legitimidade, tem a legitimidade dele como tem Vítor Baía, que me dizem que também quer."