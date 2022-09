Rui Moreira: «Presidência do FC Porto? Não faz parte dos meus planos»

Rui Moreira falou esta quinta-feira aos jornalistas e foi confrontado com a possibilidade de se candidatar à presidência do FC Porto. "Ao contrário de alguns rumores que andam por aí, isso não faz parte dos meus planos. Sou presidente da Câmara Municipal do Porto", devolveu o autarca, que ainda comentou o episódio que protagonizou e no qual chamou "perfeito imbecil " a um jornalista que entrevistou Mehdi Taremi, no final do Estoril-FC Porto."O que vi foi uma pessoa ser maltratada. Por uma pergunta fora do contexto, colocada numa situação em que não devia ser colocada. Todos estamos sujeitos a escrutínio, o que não podemos é pensar que somos nós os escrutinadores e são sempre os outros os escrutinados. Eu estou sempre sujeito ao escrutínio, os jornalistas conhecem-me bem, nunca me viram tratar mal os jornalistas, mas não gosto quando alguém é maltratado por um jornalista, nem gosto quando um jornalista é maltratado", defendeu-se Rui Moreira.Também elemento do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira foi ainda confrontado com um pergunta sobre as suas comunicações nas redes sociais, para se tentar perceber quando fala o adepto portista e quando é o presidente da Câmara Municipal do FC Porto."Qualquer pessoa, seja um jornalista, um padre, um presidente de câmara, seja quem for, todos temos o domínio da vida pública e o da vida privada. Por isso mesmo, eu tenho o Facebook oficial como presidente da CM Porto e tenho o direito de ter um Facebook privado, como tenho, onde posso partilhar fotografias da minha família, as músicas que gosto, a opinião que tenho", rematou Rui Moreira.