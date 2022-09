Rui Moreira reage ao ataque ao carro da família de Conceição e lança apelo: «Devem contar o que sabem...»

O presidente da Câmara Municipal do Porto e elemento do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira, reagiu à notícia avançada por, que dava conta do apedrejamento do carro onde seguia a família de Sérgio Conceição , nas imediações do Estádio do Dragão, após a goleada sofrida pelos portistas (4-0), às mãos do Club Brugge."Depois de uma noite triste no relvado do Estádio do Dragão, que não pretendo aqui dissecar, o automóvel conduzido pela mulher de Sérgio Conceição foi alvo de um ataque à pedrada nas imediações do estádio. Não sei quem foram os 'heróis' autores dessa proeza. Duvido que venham a ser identificados. Mas deixo aqui a minha solidariedade pessoal ao Sérgio Conceição e à sua família", começou por escrever Rui Moreira, esta quarta-feira, na sua página pessoal no Facebook.E prosseguiu com um apelo, "talvez inútil, a quem conheça os autores da proeza": "A bem da lei, da ética, dos princípios, do clube, da nossa sociedade, devem contar o que sabem. Gostaria que a reação do clube tivesse sido mais enérgica: não basta lamentar e acusar as autoridades competentes. É necessária alguma introspeção. Para onde vamos? Porque razão atraímos esta gente, e afastamos outros?".Rui Moreira referiu ainda que já havia colocado estas questões "quando houve uma emboscada a Co Adriaanse", em 2006. Recorde-se que esta não é a primeira vez que o autarca usa as redes sociais para se posicionar sobre a atualidade do FC Porto.