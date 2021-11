Rui Moreira: «Reinaldo Teles fez muito por este clube»

Elemento do Conselho Superior do FC Porto e presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira está presente, esta segunda-feira, na cerimónia de entrega dos Dragões de Ouro, tendo destacado o saudoso Reinaldo Teles, distinguido com o prémio Recordação do Ano."Eu tenho que começar pelo Prémio Recordação, porque Reinaldo Teles era um grande amigo meu, gostava muito dele, fez muito por este clube, mas além disso tinha por ele um apreço muito especial, era muito meu amigo, era muito amigo das minhas irmãs e deixa-me imensa saudade. Ele foi o grande companheiro ao longo destes anos de Jorge Nuno Pinto da Costa, foi um homem de uma lealdade indiscritível, até pelo que fez neste clube", destacou Rui Moreira, deixando palavras de apreço também pelo Futebolista do Ano."É um dos meus jogadores favoritos. É um grande jogador, um homem da casa, portista dos sete costados, que tem sido diferente nesta equipa. Nunca vira a cara à luta, marca livres fantásticos e quando não joga faz-me sempre alguma falta", considerou o presidente da CM Porto.Sobre a cerimónia em si, realizado com algumas limitações devido à pandemia, Rui Moreira concluiu: "É um noite de festejo, na qual se homenageia os melhores, encontrámos quem gostamos de encontrar, recordámos os que já não podemos encontrar, mas é sempre um momento particular para todos os portistas. Não estamos muitos, mas temos de cumprir. Estamos cansados disto da pandemia, mas é importante dar o exemplo. Como presidente fico muito satisfeito por FC Porto ter um comportamento absolutamente exemplar nesta matéria da pandemia, em que nós nos temos esforçado por falar com as instituições da cidade no sentido de sermos exemplares".