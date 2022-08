Rui Moreira terá criticado Sérgio Conceição e jogadores do FC Porto nas redes sociais

Rui Moreira terá tecido duras críticas a Sérgio Conceição e aos jogadores do FC Porto após a derrota de domingo, contra o Rio Ave, por 3-1, em Vila do Conde. As imagens que circulam nas redes sociais mostram comentários feitos pela conta pessoal do presidente da CM Porto - tem igualmente uma conta institucional - em resposta à publicação de um amigo (as publicações são fechadas) no 'Facebook'.

Contactada pelo nosso jornal, de forma a confirmar a veracidade das imagens e efetuar eventuais esclarecimentos, fonte da CM Porto escusou-se a comentar a situação assinalando que o tema é alheio à esfera institucional.

De recordar que Rui Moreira é neste momento presidente do Conselho Superior do FC Porto, órgão social que tem uma função consultiva junto da direção do clube.



"Esta equipa com laterais fracos e subidos e centrais lentos parece o Argoncilhe", "Bruno Costa??????", "Miguel: veja quem saiu do plantel desde há um ano... e quem veio. Entretanto temos a equipa técnica mais cara da Liga", "Vergonha é não jogarmos nada" e "Centrais lentos e um meio-campo incompreensível" são alguns dos supostos comentários feitos pelo reconhecido adepto portista.