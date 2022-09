Rui Pinto diz que FC Porto "arrasta-se para um preocupante patamar de vulgaridade"

1/2

Após nova jornada europeia onde o FC Porto foi o único clube português a perder - desta feita em casa, diante do Club Brugge, por 4-0 -, Rui Pinto considerou que os dragões "arrastam-se para um preocupante patamar de vulgaridade" e apontou o dedo à "gestão verdadeiramente danosa"."Uma segunda jornada europeia tirada a papel químico da primeira, com 3 vitória e uma derrota. O único clube perdedor sofreu desta vez uma derrota humilhante no Dragão, arrastando-se para um preocupante patamar de vulgaridade. Que sirva de reflexão para aqueles que, com uma gestão verdadeiramente danosa, não supriram lacunas evidentes no plantel, assistindo-se a um notório decréscimo qualitativo de época para época, que sobressai naturalmente nestas grandes competições como a Liga dos Campeões", criticou o pirata informático, através do Twitter.