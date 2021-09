Rui Pinto: «Estas negociatas entre Vitória e FC Porto terão de ser devidamente investigadas»

Rui Pinto reagiu esta terça-feira à venda dos dois jovens jogadores do FC Porto ao Vitória de Guimarães por 15 milhões de euros, valores que constam do do Relatório e Contas 2020/21 da SAD vitoriana, a que Record teve acesso.





A confirmar-se, estas negociatas entre Vitória SC e FC Porto terão de ser devidamente investigadas. E somam-se a outras transacções dúbias ocorridas em anos anteriores, inclusivamente com intermediações não declaradas à FPF, em que intervieram agentes muito próximos do FC Porto. https://t.co/OfxraTGFNX — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) September 21, 2021

Em publicação nas redes sociais, o hacker português afirmou que as vendas de Francisco Ribeiro, médio de 18 anos, por 11 milhões de euros, e de Rafael Pereira, outro médio, este de 20 anos, por 4 milhões de euros, terão de ser "investigadas". Recorde-se que paralelamente houve dois jovens minhotos que transitaram para o FC Porto também no último mercado de transferências, Romain Correia, central de 22 anos, e João Mendes, lateral-esquerdo de 21 anos, ambos também integrados na equipa B do FC Porto, num negócio cujo os valores são ainda desconhecidos mas poderão ser equivalentes."A confirmar-se, estas negociatas entre Vitória SC e FC Porto terão de ser devidamente investigadas. E somam-se a outras transacções dúbias ocorridas em anos anteriores, inclusivamente com intermediações não declaradas à FPF, em que intervieram agentes muito próximos do FC Porto", escreveu Rui Pinto, na sua página oficial do 'Twitter'.