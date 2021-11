Rui Pinto lembra denúncias feitas em 2015 e 'atira': «Que se investigue tudo»

FC Porto, Banco Carregosa, Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa. Tudo ligações denunciadas pela primeira vez no #FootballLeaks a partir de 2015, e que se densificaram com o passar dos anos. Que se investigue tudo. — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 22, 2021

O Ministério Público e a Polícia de Segurança Pública (PSP) fizeram buscas à SAD do FC Porto, a dirigentes portistas e a empresários próximos do clube, Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho de Jorge Nuno Pinto da Costa. Numa publicação no Twitter, Rui Pinto lembrou que fez essas denúncias em 2015."FC Porto, Banco Carregosa, Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa. Tudo ligações denunciadas pela primeira vez no Football Leaks a partir de 2015, e que se densificaram com o passar dos anos. Que se investigue tudo", escreveu Rui Pinto no Twitter.

Em causa estarão suspeitas de fraude fiscal, abuso de confiança, burla qualificada e branqueamento de capitais.