Rummenigge deixa aviso ao Inter Milão: «Se não subestimarem o FC Porto...»

Karl-Heinz Rummenigge representou o Inter Milão entre 1984 e 1987, curiosamente no período em que o FC Porto ganhou dimensão internacional. Mas foi tendo em vista a atualidade dos dois clubes que o antigo internacional alemão deixou um aviso aos transalpinos."Se não subestimarem o FC Porto podem passar. É preciso respeitar o futebol português. Mas o Inter eliminou o Barcelona na fase de grupos e, por isso, estar nos oitavos já é um grande feito", afirmou Rummenigge em declarações ao DAZN, referindo-se aos duelos que FC Porto e Inter vão travar, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.A 1.ª mão, em Itália, está marcada para 22 de fevereiro e a 2.ª mão de todas as decisões, no Estádio do Dragão, será realizada a 14 de março.