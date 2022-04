SAD do FC Porto atingiu a meta dos 50 milhões de euros no novo empréstimo obrigacionista

Apurados os resultados, a SAD do FC Porto comunicou ao mercado, esta segunda-feira que atingiu a meta dos 50 milhões de euros do novo empréstimo obrigacionista, revista em alta no passado dia 5 de abril. A procura até superou a fasquia definida, atingindo os €72.017.960.A SAD portista captou 25 milhões de euros na oferta de subscrição de obrigações para o triénio 2022-2025 e outros 25 milhões de euros numa oferta de troca de títulos que decorreu em simultâneo com a oferta de subscrição.A operação financeira, de acordo com o mesmo comunicado, atraiu 3.916 investidores.