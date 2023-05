SAD do FC Porto aumenta emissão obrigacionista de 40 para 55 milhões

A sociedade anónima desportiva (SAD) do FC Porto aumentou o montante global do empréstimo obrigacionista que está a decorrer, de 40 milhões de euros para 55 milhões de euros, segundo a adenda ao prospeto da operação enviada esta quarta-feira à CMVM.Assim, a oferta passa a ser distribuída por 11 milhões de títulos (em vez dos oito milhões anunciados inicialmente) de valor unitário de cinco euros com maturidade de três anos. O montante mínimo de subscrição é de 2.500 euros, correspondente a 500 obrigações.A SAD dos dragões oferece uma taxa de juro fixa bruta ao ano de 6,25%, o valor mais elevado para uma emissão da SAD portista desde 2014.Assim, o encaixe financeiro líquido previsto pelo clube passa da estimativa de cerca de 38 milhões de euros previstos inicialmente, para aproximadamente 53 milhões de euros.Além da oferta de subscrição, a operação conta ainda com uma oferta paralela de troca da linha "Obrigações FC Porto SAD 2021-2023", com um juro de 4,75% pelas Obrigações "FC Porto SAD 2023-2026".A oferta de troca tem como objeto até um total de 7.966.400 obrigações, com um valor unitário de 5 euros e com um montante global de até 39,8 milhões de euros.O FC Porto esclarece que "não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência no âmbito da oferta de troca", e que "nem existe qualquer benefício adicional ou tranche específica para acionistas da FC Porto SAD que sejam também titulares de Obrigações ‘FC Porto SAD 2021-2023’".As ordens de troca não estão sujeitas a um limite mínimo, estando apenas limitado à quantidade de obrigações da linha alvo de troca que cada investidor detém. Cada investidor pode transmitir a sua ordem de subscrição e a sua ordem de troca, de forma simultânea.