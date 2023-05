SAD do FC Porto lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A SAD do FC Porto vai lançar um empréstimo obrigacionista destinado ao público em geral num montante global inicial de até 40 milhões de euros, o qual poderá ser aumentado por opção dos dragões até ao dia 31 deste mês de maio, inclusive.A oferta decorrerá entre as 8h30 do dia 22 deste mês e as 15 horas do dia 2 de junho, sendo que a taxa de juro fixa é de 6,25 por cento. O preço de cada subscrição é de 5 euros, com um investimento mínimo de 2.500 euros, o que corresponde a 500 obrigações.Na oferta de troca poderão ser trocadas as obrigações relativas ao período entre 2021 e 2023, que têm reembolso agendado para o dia 26 de novembro deste ano, por obrigações do período que se vai iniciar, entre 2023 e 2026.