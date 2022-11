SAD do FC Porto mostra-se 'solidária com Sérgio Conceição' e fala em 'expulsão exagerada'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD do FC Porto emitiu, esta quarta-feira, um comunicado no site oficial do clube em defesa de Sérgio Conceição, treinador com quem se mostra solidária por ter sido "alvo de uma expulsão exagerada".



Leia o comunicado na íntegra:



Ao longo das últimas temporadas, porventura por influência de um ambiente mediático hostil em relação ao FC Porto e a Sérgio Conceição, têm-se sucedido avaliações do comportamento do nosso treinador que seguem critérios diferentes dos que são aplicados a outros agentes do futebol.

Os ataques constantes a Sérgio Conceição, protagonizados sobretudo por comentadores e por largos setores da imprensa estabelecida em Lisboa, parecem resultar numa tendência para um escrutínio excessivo de todas as ações que ocorrem no banco do FC Porto. Como consequência, tornou-se fácil expulsar o nosso treinador, mesmo quando estão em causa atitudes que são objeto de muito maior tolerância noutros bancos e noutros contextos.

A bem da credibilidade do futebol português, sem reclamar qualquer tratamento de favor, a FC Porto – Futebol, SAD espera que seja reposta a equidade na avaliação dos comportamentos de todos os agentes desportivos."